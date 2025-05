Mulher desaparecida há seis dias é encontrada com caminhoneiro e diz que queria recomeçar a vida

(Foto:Reprodução) – Após seis dias sem contato com a família, Gisele Heloísa Alves Silva, moradora de Goianira (GO), foi localizada pela Polícia Civil na companhia de um caminhoneiro.

A mulher havia deixado a cidade por vontade própria e afirmou que pretendia recomeçar a vida em outro local, mencionando São Paulo como possível destino.

Segundo informações divulgadas pela polícia, Gisele contou que decidiu sair de casa devido a problemas financeiros, incluindo uma dívida de cerca de R$ 6 mil com o próprio marido, com quem tem uma filha de seis anos. O companheiro informou às autoridades que o relacionamento era aparentemente estável e que não havia sinais de conflito antes do desaparecimento.

O caminhoneiro que a acompanhava relatou que conheceu Gisele no terminal rodoviário de Aparecida de Goiânia. De acordo com seu depoimento, ele mencionou que viajaria para Santos (SP) para buscar um caminhão, e Gisele então pediu carona. Ele afirmou que, por não ver risco na situação, aceitou levá-la.

Apesar do reencontro e do retorno com segurança, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que ainda busca esclarecer todos os detalhes da saída repentina de Gisele, incluindo possíveis influências externas e o contexto emocional da decisão.

O desaparecimento causou grande mobilização nas redes sociais e entre familiares, que chegaram a registrar boletim de ocorrência e divulgar fotos da mulher pedindo ajuda para encontrá-la.

Até o momento, não há indícios de crime, mas a polícia segue colhendo depoimentos para concluir o inquérito e entender se houve envolvimento de terceiros ou risco à integridade da mulher durante o período fora de casa.

