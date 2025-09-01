Mulher e adolescentes são baleados em Castanhal por motociclista

(Foto: Ilustração) – Atirador ainda não identificado passou atirando para dentro de uma conveniência na noite do último sábado (31/08)

Uma mulher e um adolescente ficaram feridos no último sábado (30/08), após um motociclista atirar contra uma conveniência no município de Castanhal. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com informações da ocorrência registrada pela Polícia Militar no local, um motociclista não identificado passou em uma moto Honda Pop de cor vermelha atirando contra o estabelecimento Parada Certa, localizado na rua João Coelho da Mota com a 9 de Janeiro, no bairro Saudade II, em Castanhal. O crime ocorreu por volta das 19h.

Uma das vítimas foi Andreza Silva e Silva, de 28 anos, esposa do proprietário do estabelecimento, que foi atingida pelos tiros. Um adolescente de 14 anos, que estava próximo ao local, também foi atingido pelos disparos. Ambas as vítimas foram socorridas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Municipal de Castanhal.

Os dois estavam conscientes e estáveis. A Polícia Militar (PM) ainda chegou a fazer várias incursões pela área na busca do criminoso, mas não obteve sucesso na localização do suspeito. A motivação do crime também segue desconhecida.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/17:14:08

