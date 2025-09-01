Mulher e adolescentes são baleados em Castanhal por motociclista
(Foto: Ilustração) – Atirador ainda não identificado passou atirando para dentro de uma conveniência na noite do último sábado (31/08)
Uma mulher e um adolescente ficaram feridos no último sábado (30/08), após um motociclista atirar contra uma conveniência no município de Castanhal. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Até o momento ninguém foi preso.
De acordo com informações da ocorrência registrada pela Polícia Militar no local, um motociclista não identificado passou em uma moto Honda Pop de cor vermelha atirando contra o estabelecimento Parada Certa, localizado na rua João Coelho da Mota com a 9 de Janeiro, no bairro Saudade II, em Castanhal. O crime ocorreu por volta das 19h.
Uma das vítimas foi Andreza Silva e Silva, de 28 anos, esposa do proprietário do estabelecimento, que foi atingida pelos tiros. Um adolescente de 14 anos, que estava próximo ao local, também foi atingido pelos disparos. Ambas as vítimas foram socorridas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Municipal de Castanhal.
Os dois estavam conscientes e estáveis. A Polícia Militar (PM) ainda chegou a fazer várias incursões pela área na busca do criminoso, mas não obteve sucesso na localização do suspeito. A motivação do crime também segue desconhecida.
Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/17:14:08
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com