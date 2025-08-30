Mulher é agredida com paulada na cabeça pelo companheiro na Vila Isol, em Novo Progresso

Vítima ao lado do agressor | Foto: Reprodução

Na manhã deste sábado (30), uma tentativa de homicídio foi registrada na comunidade da Vila Isol, localizada no km 1000 da BR-163, no município de Novo Progresso (PA). A vítima, identificada como Kézia V. G., de 28 anos, foi encontrada com ferimentos graves na região da cabeça, supostamente provocados por uma paulada desferida por seu companheiro, identificado como André.

Segundo informações repassadas pelo Hospital Municipal de Novo Progresso à Polícia Militar, Kézia encontra-se internada em estado inconsciente, sob cuidados médicos.

A mãe da vítima, relatou aos policiais que sua filha vinha sendo agredida pelo companheiro. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio (Art. 121 c/c Art. 14, II do CP) e também violência doméstica, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

As diligências para localizar o suspeito já foram iniciadas pelas guarnições da Polícia Militar.

