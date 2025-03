Mulher é agredida pelo companheiro durante bebedeira em Novo Repartimento

(Foto: Reprodução) – O suspeito foi detido pela Polícia Civil neste domingo (23)

Equipes da Delegacia de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, prenderam um homem em flagrante por lesão corporal dolosa, neste domingo (23).

Na madrugada de domingo (23), a vítima compareceu à unidade policial relatando que foi agredida fisicamente pelo companheiro e que o crime ocorreu enquanto o casal ingeria bebidas alcoólicas. O indivíduo saiu da residência após o crime e estava com a localização desconhecida.

A mulher entrou novamente em contato com os agentes informando que o suspeito tinha retornado ao imóvel. Momento em que foi localizado e preso pelos policiais civis logo após o início das diligências. A equipe policial conduziu o homem para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários e o indivíduo segue à disposição da Justiça.

Fonte: Ingrid Sales – PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/14:57:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...