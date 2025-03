Mulher é assassinada a facadas pelo marido em Goianésia, Goiás

Foto: Reprodução X | A vítima ainda foi transportada para o hospital, mas sofreu uma paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer.

Uma mulher de 51 anos foi brutalmente assassinada pelo marido na madrugada desta segunda-feira (11), em Goianésia, Goiás. Segundo as autoridades, Gilvan Pires, de 53 anos, desferiu mais de 20 facadas contra a esposa, Leila Portilho, e em seguida tirou a própria vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h da manhã, após familiares do agressor pedirem socorro. Ao chegarem ao local, encontraram Gilvan já sem vida, enquanto Leila ainda apresentava sinais vitais. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O casal era conhecido na cidade por atuar no ramo de cosméticos e trabalhava junto no comércio local.

A Polícia Civil de Goiás investiga o caso e deve apurar se a vítima já havia registrado algum boletim de ocorrência contra o marido ou se havia histórico de violência doméstica.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/19:35:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...