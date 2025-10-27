Mulher é assassinada a tiros em balsa de garimpo no Rio São Benedito no Pará

Foto: Reprodução | Uma mulher identificada inicialmente apenas como Ingrid, que trabalhava como cozinheira em uma balsa de garimpo, foi assassinada a tiros na tarde de sábado (25) no Rio São Benedito, região que fica próxima ao Porto do Meio, no município de Jacareacanga (PA).

De acordo com informações do 3º Pelotão da Polícia Militar de Paranaíta, a guarnição foi acionada pela Polícia Judiciária Civil (PJC) para prestar apoio em uma ocorrência de homicídio. Conforme o relato, vários homens teriam chegado ao local em um barco e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

As equipes da PM, PJC e Politec se deslocaram até a área de difícil acesso, navegando por cerca de 20 minutos até a balsa onde Ingrid trabalhava. Ao chegarem, encontraram a mulher caída de bruços no assoalho da embarcação, já sem sinais vitais.

A perícia foi realizada no local e, após os trabalhos técnicos, o corpo da vítima foi removido por uma funerária. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores e a motivação do crime.

Fonte: Notícia Exata/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/16:50:17

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

