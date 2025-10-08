Mulher é assassinada ao tentar recomeçar a vida longe do ex no Pará

Foto: Reprodução | Segundo familiares, Adriana deixava o apartamento para comprar uma bebida para um tio que havia chegado de Portel, quando foi surpreendida pelo agressor.

A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio ocorrido por volta das 5h30 da manhã desta terça-feira (7), no bairro do Aurá, em Ananindeua. A vítima, Adriana Batista dos Reis, foi atacada a facadas pelo ex-companheiro, identificado apenas como Marcos, enquanto saía de casa. O suspeito fugiu do local após o crime e está foragido.

Segundo familiares, Adriana deixava o apartamento para comprar uma bebida para um tio que havia chegado de Portel, quando foi surpreendida pelo agressor. Marcos teria se escondido debaixo da escada do prédio e a atacado de forma violenta.

O filho de Adriana, de apenas 15 anos, ainda tentou socorrê-la, levando-a de motocicleta até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Investigação e Contexto do Crime

O relacionamento entre Adriana e Marcosera marcado por idas e vindas. Ela havia encerrado o vínculo recentemente e estava se preparando para vender o apartamento onde morava, com planos de se mudar para o bairro do Coqueiro.

A motivação do crime pode ter sido ciúmes. A chegada repentina do tio da vítima, durante a madrugada, pode ter sido mal interpretada por Marcos, que residia em frente ao apartamento.

Familiares relatam que o suspeito vivia às custas de Adriana, e o fim do relacionamento teria sido motivado, entre outros fatores, por dívidas feitas por ele, incluindo uma compra de R$ 2 mil no cartão de crédito dela.

O corpo de Adriana foi periciado e liberado para a família pela Polícia Científica do Pará. A Polícia Civil segue com as investigações para localizar e prender o suspeito.

