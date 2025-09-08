Mulher é assassinada dentro de casa, no Pará

Foto: Ilustrativa | O caso foi registrado neste sábado (06), na Rua Treze de Maio, no bairro Nova Vida.

Neste sábado (6), a Polícia Civil registrou um caso de feminicídio na região central de Brejo Grande do Araguaia, região sudeste do Pará. A vítima, Enizete Pereira da Silva, de 41 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa, localizada na Rua Treze de Maio, no bairro Nova Vida.

O corpo foi encontrado sentado no sofá e apresentava diversas lesões causadas por arma branca, possivelmente uma faca. Não havia sinais de arrombamento na residência, indicando que a vítima conhecia o agressor. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local.

As investigações apontam o ex-companheiro da vítima, Valdemy dos Reis Passos, como principal suspeito. Ele já havia sido indiciado em junho deste ano por agressão contra Enizete e possuía medidas protetivas em vigor. Após o crime, o indivíduo fugiu e está foragido. As Polícias Civil e Militar continuam empenhadas nas buscas pelo homem.

