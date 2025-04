Mulher é atacada com golpes de faca; no Pará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (10), na avenida principal do centro da vila.

Na noite desta quinta-feira (10), por volta das 21h30, um patrulhamento ostensivo de rotina da Polícia Militar na Vila Sororó, zona rural de Marabá, região sudeste do Pará, resultou em uma rápida intervenção após um esfaqueamento. Durante a ronda, uma guarnição foi abordada por populares que informaram sobre o caso ocorrido na avenida principal do centro da vila.

Imediatamente, os policiais se deslocaram ao local e encontraram a vítima, identificada como Daniaria Araújo, consciente, mas ferida por golpes de arma branca. A equipe acionou uma ambulância da vila, que prestou atendimento pré-hospitalar e conduziu a mulher ao Hospital Municipal de Marabá para tratamento.

Com base nas informações fornecidas por testemunhas sobre as características físicas e vestimentas da suposta autora do crime, a guarnição iniciou diligências nas proximidades. A suspeita foi localizada em um bar, na Rua Ceará. Ela foi identificada como Maria Aparecida Ribeiro.

Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal e encontraram uma faca tipo peixeira dentro de uma sacola que Maria carregava. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão à suspeita. Como ela apresentava comportamento alterado e agressivo, o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da guarnição e de terceiros.

Maria Aparecida Ribeiro foi então conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Marabá, onde foram tomadas as providências legais cabíveis em relação à tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação para apurar os detalhes do ocorrido e as motivações por trás do ataque.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/08:24:54

