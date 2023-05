Mulher é atraída e morta na mata, no Pará

A Polícia Civil, através da Divisão de Homicídios, investiga o assassinato de uma mulher depois que criminosos atraíam um casal para uma suposta venda de um veículo e a mulher acabou morta em área de mata em Marituba após ser feita refém.

Segundo os primeiros levantamentos, a mulher foi morta na tarde desta sexta-feira (05), após ela e seu companheiro serem atraídos por criminosos integrantes de uma quadrilha para uma área e mata no bairro Almir Gabriel, em Marituba, na Grande Belém.

A mulher identificada como Rayra Mendes, de 24 anos, foi morta durante a ação dos criminosos que atraíram ela e seu companheiro após receberem uma proposta muito vantajosa para a compra de um carro e ao chegarem no local acabaram descobrindo que se tratava de um golpe.

O casal teria chegado no final do residencial que dá acesso à área de mata para encontrar com os supostos vendedores do veículo e lá teriam sido rendidos e levados para a área de mata onde populares ouviram disparos de arma de fogo e quando a Polícia Militar entrou no local Rayra Mendes já estava em óbito.

Na hora do tiroteio, o marido da vítima conseguiu empreender fuga sendo posteriormente localizado e encaminhado à Polícia Civil onde foi ouvido.

Um grande aparato militar foi deslocado para as matas por trás do residencial Viver Marituba na tentativa de localizar o bando que é conhecido por aplicar golpes contra vítimas utilizando a internet.

Uma equipe da Divisão de Homicídios esteve no local juntamente com policiais civis da Seccional Urbana de Marituba e da Polícia Científica do Pará levantando dados que possam ajudar na elucidação do crime.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/16:55:37

