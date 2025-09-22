Mulher é atropelada pelo companheiro durante discussão, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Ocorrência de violência doméstica foi registrada no bairro Santo André; vítima foi socorrida, mas deixou o hospital antes do fim dos exames.

Na manhã deste domingo (21), uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Santarém, oeste do Pará. Por volta das 5h19, equipes foram acionadas para atender um chamado na Travessa Edivaldo Leite, bairro Santo André, onde uma mulher havia sido atropelada pelo próprio companheiro, que fugiu em seguida.

A vítima foi encontrada caída ao solo e recebeu atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo. Cerca de 40 minutos após o chamado, a guarnição da PM localizou e abordou o suspeito na Travessa Rosa Passos com a Avenida Barão de São Nicolau, no bairro Livramento.

Ele foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) junto com o veículo utilizado no crime, um Fiat Palio vermelho, apreendido para perícia.

Segundo a polícia, a vítima afirmou que o companheiro havia subtraído R$ 10 mil, valor negado pelo suspeito. O suspeito, por sua vez, alegou que a vítima teria se jogado contra o carro. O desentendimento teria começado após uma discussão envolvendo mensagem em uma rede social.

O procedimento foi acompanhado pelo delegado plantonista, que aplicará as medidas legais cabíveis contra o suspeito. Em nota, a Prefeitura de Santarém informou que a paciente, admitida no Hospital Municipal com sinais de trauma físico, deixou a unidade antes da conclusão dos exames complementares recomendados pela equipe médica. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

