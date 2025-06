Mulher é baleada pelo companheiro no Pará

Foto: Ilustrativa | A vítima se encontra com quadro de saúde estável e o homem permanece foragido.

No último final de semana, uma guarnição da Policia Militar foi acionada por uma funcionária do Hospital Municipal de Floresta do Araguaia, região sul do Pará, informando a entrada de uma mulher ferida por disparo de arma de fogo.

No local, a vítima relatou que estava com amigos e parentes em uma área de rio, na Vila Travessão, quando teve uma discussão com seu esposo. Após a briga, o acusado se dirigiu até a residência do casal, e retornou ao local portando uma espingarda caseira calibre 22, efetuando um disparo em direção da mulher, que correu para dentro do rio.

Após acreditar que não havia mais munição na arma, a vítima tentou desamarrar uma rede, momento em que foi surpreendida por outro disparo a queima roupa do lado esquerdo do rosto. O projetil teve entrada e saída, conforme atestado pelo médico plantonista.

A vítima se encontra com quadro de saúde estável. A arma usada no crime foi deixada no local pelo acusado e entregue por populares a Polícia, em seguida levada a Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia. O homem permanece foragido.

Fonte: Blog do Luiz Pereira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/07:15:59

