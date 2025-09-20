Mulher é condenada a 27 anos por matar filha para cuidar do neto

Foto:Reprodução | A mulher foi morta por estrangulamento com um fio elétrico, e o corpo acabou escondido debaixo da cama

Após 17 anos foragida, uma mulher foi condenada pelo Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul (PR) a 27 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelo assassinato da própria filha. O crime ocorreu em fevereiro de 2007, em Quatro Barras, e teria sido motivado pelo desejo da avó materna de ficar com a guarda do neto de cinco anos.

O julgamento terminou na madrugada desta sexta-feira (19/9), quando o Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR). Os jurados reconheceram a prática de homicídio triplamente qualificado — por motivo fútil, com emprego de asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com as investigações, a condenada e o então companheiro — já sentenciado a 21 anos de prisão pelo mesmo crime — foram até a casa da vítima, almoçaram com ela e, em seguida, cometeram o homicídio. A mulher foi morta por estrangulamento com um fio elétrico, e o corpo acabou escondido debaixo da cama. Ele só foi encontrado dois dias depois.

A vítima deixou dois filhos, um menino de 5 anos e uma bebê de 9 meses. A ré permaneceu foragida durante 17 anos, até ser localizada após o caso ganhar destaque em um programa de TV especializado em fugitivos da Justiça.

Fonte:Coluna Mirelle Pinheiro/Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

