Mulher é condenada a mais de 16 anos de prisão por ter matado homem com golpes de faca, machado e martelo em Santarém.

Jackson Michel Pinho Pastana foi absolvido e Suelen Vasconcelos foi condenada pelo crime — Foto: Reprodução/TV Tapajós

O crime aconteceu em julho de 2021. Corpo da vítima foi encontrado na casa que morava, no bairro Santa Clara.

Terminou por volta das 22h30 de quinta (2) a seção do Júri Popular realizada no Fórum da Comarca de Santarém, no oeste do Pará. Acusada de matar homem com golpes de faca, machado e martelo, Suelen Vasconcelos Santos foi condenada a 16 anos e 8 meses.

A sentença foi proferida pelo juiz Gabriel Veloso que presidiu o Tribunal do Júri. Jackson Michel Pinho Pastana preso suspeito de envolvimento no crime foi absolvido.

Já Suelen foi condenada por homicídio privilegiado qualificado por meio cruel e deverá continuar cumprindo a pena em regime fechado.

O crime

Edilson dos Santos Damasceno foi encontrado morto com sinais de espancamento no dia 15 de julho de 2021. Ao lado do corpo, havia um martelo.

De acordo com informações da polícia, uma vizinha estranhou o silêncio no local e resolveu ver se estava tudo bem com o homem, foi quando ela encontrou o corpo.

Populares contaram à polícia que o homem era usuário de drogas. No corpo havia muitos hematomas, principalmente na região da cabeça.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/03/2023/16:21:12 (Com informações do Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...