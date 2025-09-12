Mulher é detida em Medicilândia suspeita de desviar energia elétrica

Foto:Reprodução | A suspeita foi presa pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

Nesta quarta-feira (10), a Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante uma mulher suspeita de furto qualificado mediante fraude no município de Medicilândia, sudeste do estado.

A ação ocorreu após uma concessionária de energia elétrica acionar a polícia, por meio de notícia-crime, relatando possíveis irregularidades em uma rede elétrica da cidade. Segundo a denúncia, o consumo de energia de uma residência não estaria sendo devidamente registrado.

Um boletim de ocorrência foi formalizado e uma perícia técnica foi solicitada. Com apoio das Polícias Militar e Científica, a equipe da Civil foi até o endereço indicado, onde constatou indícios de furto de energia. Durante a vistoria, foi confirmada a fraude na ligação elétrica da casa.

Diante da situação, a suspeita recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à delegacia de Medicilândia, onde os procedimentos legais foram realizados. Ela permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/07:20:13

