Mulher é detida por furto em loja de Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Na tarde desta quarta-feira (01/10), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado de furto em andamento em uma loja, localizada na Avenida João Atiles, em Novo Progresso, Pará.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram a suspeita, uma mulher de iniciais L. G. da C., em posse de diversos objetos subtraídos do estabelecimento. Segundo o proprietário da loja, a mesma já havia cometido um furto no mesmo local no dia anterior, reforçando o alerta sobre reincidência e preocupação com a segurança do comércio.

Diante da situação, a suspeita e o responsável pelo estabelecimento foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde os procedimentos legais cabíveis foram adotados, incluindo registro de ocorrência e apreensão dos objetos furtados.

A Polícia Militar reforça a importância de comerciantes estarem atentos e acionarem as autoridades imediatamente em casos de suspeitas de furto, para que medidas preventivas e corretivas sejam tomadas.

02/10/20:00:38

