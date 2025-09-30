Mulher é dopada por filha e nora no Pará e fica em estado grave

Uma das suspeitas sendo detida pelos policiais | Divulgação

Polícia aponta desvio de dinheiro, manipulação psicológica e até vaquinha virtual falsa.

Histórias de violência doméstica costumam revelar dramas silenciosos que se desenrolam dentro do ambiente familiar, onde a confiança deveria ser o maior elo. Quando os sinais de abuso vêm acompanhados de manipulação e interesses patrimoniais, a crueldade se torna ainda mais evidente.

Na última sexta-feira (26), a Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Castanhal, deflagrou a operação Hipnos para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra uma mulher suspeita de dopar a própria mãe.

A vítima, que esteve internada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) daquele município no nordeste paraense, teria sido intoxicada pela própria filha em conluio com a nora.

As investigações começaram há quatro meses, após denúncias apontarem que a idosa permanecia hospitalizada com sinais de intoxicação. Depoimentos de familiares, amigos e profissionais de saúde ajudaram a confirmar o quadro suspeito.

A Polícia apurou que as acusadas tentaram dificultar a realização de exames toxicológicos e ainda desviavam dinheiro da vítima por meio de transferências via Pix, já que tinham acesso às senhas bancárias.

Além do abuso financeiro, também foi constatada violência psicológica, com manipulação e isolamento da idosa. Para sustentar a farsa, as investigadas chegaram a criar uma “vaquinha virtual” alegando que a vítima sofria de Alzheimer.

No cumprimento do mandado, foram encontrados frascos de medicamentos usados na dopagem, três celulares, um notebook e diversas cartelas de remédio. Uma das suspeitas foi presa e levada à delegacia. O nome das acusadas não foi divulgado e o paradeiro da segunda envolvida segue em apuração.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/06:32:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...