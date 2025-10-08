Mulher é encontrada morta após espancamento em Estreito, no MA

Polícia investiga o caso e suspeita que o crime tenha ligação com o histórico criminal da vítima. — Foto: Divulgação

Uma mulher identificada como Edileuza Menezes foi encontrada morta no último fim de semana no bairro Alto Bonito, na cidade de Estreito, a 748 km de São Luís. O corpo apresentava marcas de espancamento e pauladas.

De acordo com a Polícia Civil, Edileuza possuía várias passagens pela polícia por furto e havia sido conduzida recentemente pela Guarda Municipal de Estreito ao Plantão Central de Imperatriz, sendo liberada pouco tempo depois.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, mas a motivação do crime pode estar relacionada ao histórico criminal da vítima.

