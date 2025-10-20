Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”

Foto: Reprodução | Mensagem no capô dizia “agora tá pago a dívida”; mulher era ameaçada por agiotas.

O corpo de Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrado nessa sexta-feira (17/10) com marcas de extrema violência no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT). A mulher teve um olho arrancado e apresentava perfurações no peito e nas costas.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) localizou o corpo durante as buscas por uma caminhonete que Elaine dirigia e que também havia desaparecido. O veículo foi encontrado abandonado na estrada, com uma mensagem escrita no capô: “Agora tá pago a dívida” (sic).

O marido da vítima havia registrado boletim de ocorrência no mesmo dia, em Várzea Grande, relatando que Elaine vinha sendo ameaçada por agiotas.

De acordo com a polícia, o corpo estava a poucos metros do veículo, em uma área de mata, e apresentava sinais de tortura e múltiplas perfurações. O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para remover o corpo, e a caminhonete passará por perícia técnica.

O caso agora é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores e a motivação do crime.

Fonte: Metrópoles e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/10:53:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...