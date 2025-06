Mulher é encontrada morta com perfuração, no centro de Senador José Porfírio (PA)

(Foto: Reprodução) – Na madrugada deste sábado, 7 de junho, por volta das 3h, um crime foi registrado no centro da cidade de Senador José Porfírio, no sudoeste paraense.

Jeane Lobato Gomes foi encontrada sem vida na Rua Newton Miranda, vítima de uma perfuração provocada por arma branca. Uma equipe da polícia foi acionada após receber uma denúncia de que uma mulher estaria pedindo socorro no local. Ao chegar, os policiais confirmaram o óbito da vítima.

Segundo testemunhas, o autor do crime seria um homem identificado como Ismael Barbosa dos Santos. Antes do ataque fatal, ele teria também ferido outra mulher com uma faca. Essa segunda vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para um hospital em Altamira.

As testemunhas relataram que Ismael fugiu do local em uma motocicleta. Com o apoio de moradores, a polícia iniciou uma busca e conseguiu localizar o suspeito na sua residência, na Rua Antônio Barbosa. Ao chegar na casa, os policiais encontraram Ismael sentado na varanda, e ele foi preso em flagrante. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Outra mulher, que é ex-companheira do suspeito e estava junto às vítimas no momento do ataque, contou à polícia que o motivo da violência teria sido ciúmes.

Ismael Barbosa dos Santos deverá responder pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

