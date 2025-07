Mulher é encontrada morta dentro de geladeira; filho é o principal suspeito

Foto:Reprodução | O corpo foi localizado por policiais militares na residência de Jaqueline, situada na Rua Bandeirantes, no bairro Guaraituba.

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma geladeira, neste sábado (27), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A vítima, identificada como Jaqueline da Silva, de 59 anos, estava desaparecida há dias. O principal suspeito do crime é o filho da vítima, que está foragido. A matéria também foi publicada pelo portal Obemdito.

O corpo foi localizado por policiais militares na residência de Jaqueline, situada na Rua Bandeirantes, no bairro Guaraituba. Segundo informações da Polícia Militar, a casa estava revirada e o corpo da mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição, dentro de uma geladeira desligada e posicionada na horizontal.

“A filha da vítima procurou a equipe policial, informando o desaparecimento da mãe. A equipe entrou na casa, que estava bagunçada, e localizou o corpo dentro da geladeira”, afirmou o aspirante Alexandretti, da Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, o filho da vítima é usuário de drogas e tinha comportamento agressivo. Ele teria deixado o local antes da chegada da polícia e, desde então, não foi mais visto. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A filha de Jaqueline relatou que temia pela segurança da mãe, devido ao histórico de violência doméstica e uso de entorpecentes por parte do irmão.

A Polícia Civil de Colombo investiga o caso e realiza buscas para localizar o suspeito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. A polícia aguarda o resultado da perícia para confirmar a causa da morte.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/07:00:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...