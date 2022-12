Mulher é encontrada morta dentro de hotel em Altamira

Marcileide Bezerra de Sousa Olímpio. (Foto:Reprodução/ Confirma Notícia)

Testemunhas relataram à polícia que o principal suspeito é um homem que se hospedou junto com a vítima e não foi mais visto no local

O corpo de uma mulher identificada como Marcileide Bezerra de Sousa Olímpio foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (5), em um hotel no centro da cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. Uma garrafa quebrada e que pode ter sido usada no crime foi encaminhada para a perícia.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o caso. “Perícias foram solicitadas no local e apurações estão sendo feitas para identificar a motivação e localizar o responsável pelo crime”, disse a PC, por meio de nota oficial.

Segundo informações do site Confirma Notícia, a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, foi acionada para verificar a denúncia de que uma hóspede havia sido encontrada morta. Ao chegar no local, os policiais militares verificaram que se tratava de um homicídio.

Ainda segundo o site, a mulher estava jogada no chão do quarto, onde a polícia também encontrou materiais que seriam usados para o consumo de drogas. Testemunhas relataram à polícia que o principal suspeito é um homem que se hospedou junto com a vítima e não foi mais visto no local.

Uma garrafa quebrada e que pode ter sido utilizada no crime foi encontrada dentro do quarto do hotel. O material foi encaminhado para análise.

O perito Leno Vale, da Polícia Científica do Pará (PCP), informou que a vítima apresentava uma “lesão incisa”. “Não podemos afirmar qual é a arma do crime, principalmente pela lesão. A gente vai verificar”, adiantou o perito.

Leno acrescentou: “O local está rico em vestígios. A gente vai precisar fazer uma análise detalhada na cena. Em seguida, vamos voltar para fazer exames com outros profissionais para buscar vestígios que possam identificar a autoria do crime”, explicou o perito.

Os militares fizeram o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil e Polícia Científica. O corpo foi analisado e removido para o Instituto Médico Legal (IML). Qualquer informação que ajude a polícia a localizar e prender o suspeito do crime podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). (Com informações do O Liberal).

