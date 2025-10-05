Mulher é esfaqueada durante briga com vizinha, em Novo Progresso

Foto: Reprodução/ Polícia Militar | Uma mulher ficou ferida após ser atingida por golpes de faca durante uma briga com a vizinha, na noite deste sábado (4), em Novo Progresso (PA). O caso aconteceu por volta das 19h30min, na Rua Emerson Santos, bairro Otávio Onetta, em uma vila.

De acordo com o relatório da Guarnição, a equipe foi acionada por volta das 7h30 da manhã deste domingo (5), após a central da Polícia Militar receber informações sobre uma ocorrência de esfaqueamento.

Ao chegar ao Hospital Municipal de Novo Progresso, os policiais conversaram com a vítima, identificada como Luciene, que relatou ter sido atacada pela vizinha Joseliane, moradora do cômodo em frente ao seu.

Segundo Luciene, a agressão aconteceu após uma discussão, culminando em golpes de faca desferidos pela suspeita.

Após colher as informações, a guarnição se deslocou até o endereço citado, onde localizou e prendeu a acusada. Joseliane confessou ter se envolvido em uma luta corporal com a vizinha e afirmou que, durante a confusão, acabou atingindo Luciene com a faca.

Conforme o registro policial, ambas estavam sob efeito de bebida alcoólica, e as duas vinham se desentendendo há alguns dias por motivos não informados.

Diante da situação e da constatação das lesões corporais, a suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde o caso foi apresentado à autoridade competente.

