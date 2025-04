Mulher é esfaqueada nas partes íntimas pelo marido após pedir divórcio

A mulher foi esfaqueada nas partes íntimas pelo próprio marido (Foto: Reprodução/Top Midia News)

O marido teria esfaqueado a mulher nas partes íntimas após uma discussão sobre ciúmes que levou ao pedido de separação.

Uma mulher de 40 anos foi esfaqueada pelo companheiro na região das partes íntimas e da barriga. A princípio, ele teria a atacado após ela pedir para terminar o relacionamento.

O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De acordo com relatos da irmã da vítima ao portal Top Midia News, o casal havia reatado o casamento há um mês. Entretanto, após voltarem de uma festa na noite de sábado (5), os dois começaram a discutir.

A princípio, a briga teria começado por conta de ciúmes do homem. Por isso, a vítima teria pedido para se separar, e o homem saiu de casa.

Na manhã de domingo (6), a mulher acordou sentindo cheiro de gás na casa. O homem teria ido com um isqueiro até o quarto e ameaçado a companheira, questionando se ela queria mesmo terminar.

Em certo momento, o suspeito teria saído do quarto com o isqueiro, mas retornado com uma faca. Conforme a irmã da vítima, ele a teria ameaçado, dizendo que, se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Em seguida, a mulher foi esfaqueada pelo marido diversas vezes, primeiro na barriga e depois nas partes íntimas. Ao todo, foram seis facadas apenas na barriga.

Entretanto, a vítima foi socorrida pelas duas filhas do casal, de 13 e 15 anos, que estavam em casa no momento do ataque e acionaram a polícia. O suspeito fugiu do local e segue foragido. Já a mulher está internada na Santa Casa de Campo Grande.

Fonte: RICMAIS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/16:00:05

