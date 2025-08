Mulher é esfaqueada pela irmã no Eixo Forte, em Santarém

Foto:Reprodução | Um desentendimento por causa de ciúmes resultou em uma pessoa ferida a golpe de faca na comunidade Vila Nova, localizada no Eixo Forte, em Santarém. Regiane foi esfaqueada no domingo (3) pela própria irmã, Ana Cleia Silva de Lima, após uma discussão movida por suspeitas de traição.

Segundo relatos, ela discutia com seu companheiro, manifestando desconfiança de que estaria sendo traída por ele e pela a irmã. Cleia, ao ouvir a acusação, partiu para cima de Regiane com uma faca.

A vítima de esfaqueamento foi levada por familiares ao Pronto Socorro Municipal (PSM), onde chegou consciente e recebeu os cuidados necessários.

A Polícia Militar realizou diligências pela região, mas até o momento desta publicação, Cleia não foi localizada. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

