Mulher é esfaqueada pelo companheiro enquanto bebiam juntos, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | De acordo com informações da Polícia Militar, o homem fugiu do local após o crime, mas posteriormente foi localizado e preso.

Uma mulher foi levada ao Pronto Socorro de Santarém, no oeste do Pará, após ser esfaqueada pelo próprio companheiro na noite de sábado (13). O caso aconteceu no Bela Vista do Saubal.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher e o companheiro estavam bebendo juntos e em um determinado momento da “bebedeira” eles acabaram se desentendendo. No meio da confusão, o homem acabou desferindo dois golpes de faca em uma das pernas da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local para socorrer a vítima. De acordo com o Samu, os cortes atingiram a região da panturrilha e a mulher perdeu muito sangue, o que pode agravar o estado da lesão.

Após o crime, o homem fugiu do local, mas após diligencias da Polícia Militar, ele foi encontrado, preso e apresentado à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

