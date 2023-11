Mulher é esfaqueada pelo cunhado por negar relação sexual

Homem esfaqueou a própria cunhada em Missão Velha, no Ceará. — Foto: Reprodução

Vítima de 37 anos foi socorrida em estado grave em hospital em Barbalha, no interior do estado.

Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada pelo próprio cunhado na cidade de Missão Velha, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 6h. O ataque foi filmado por uma câmera de segurança.

O vídeo mostra a vítima caminhando na via. Em seguida, um homem aparece de bicicleta, desce do veículo, corre em direção à mulher e já começa a esfaqueá-la na frente de outras pessoas que estavam na avenida.

VEJA AO VÍDEO:

Conforme a Secretaria da Segurança, o suspeito já foi identificado, mas segue foragido e deve ser investigado por tentativa de feminicídio. “A motivação seria que a vítima teria se recusado a se relacionar com o suspeito”, afirmou a pasta, em nota.

A vítima tentou se defender chutando o agressor, que continuou o ataque e só parou momentos depois. Em seguida, o homem fugiu do local. Enquanto isso, outra mulher ajudou a vítima, que saiu caminhando.

Levada inicialmente ao Hospital Geral de Missão Velha, a mulher foi transferida para o Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, devido à gravidade do quadro. A Polícia Militar iniciou buscas para localizar o agressor.

Fonte: g1 CE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/09:57:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...