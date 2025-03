Mulher é esfaqueada pelo marido no sudoeste do Pará

Foto: Reprodução | A agressão foi registrada na noite do último sábado (1º), em Itaituba.

Na noite do último sábado (1º), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em uma residência localizada na 36ª rua do bairro Vale do Tapajós, onde uma mulher foi vítima de um ataque com uma faca. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma equipe do 7º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) prestando os primeiros socorros à vítima, identificada como Daiana Magno Barbosa, que apresentava uma lesão grave na região do tórax.

Segundo relatos, Daiana foi esfaqueada na presença de seus filhos, que testemunharam a cena de violência. A vítima foi imobilizada e transportada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde recebeu atendimento médico. A Polícia Militar iniciou imediatamente uma busca pelo suspeito, identificado como Clebson Ribeiro dos Santos. De acordo com informações preliminares, ele teria fugido do local em uma motocicleta Broz, de cor azul.

No local do crime, os agentes recolheram evidências importantes, como documentos pessoais do suspeito e a arma branca utilizada na agressão. Os itens foram encaminhados à autoridade policial responsável, que dará continuidade às investigações. A polícia trabalha agora para localizar e prender Clebson.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2025/16:06:04

