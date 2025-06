Mulher é esquartejada após morte de jovem em loja de conveniência

Foto: Reprodução | A principal linha de investigação é de que a execução da mulher tenha ocorrido em resposta à morte de jovem na loja de conveniência.

Menos de 24 horas depois da execução de Matheus Rodrigues de Souza, 24 anos, morto em uma loja de conveniência, a jovem que estava com ele no momento do crime foi sequestrada, morta e esquartejada em Eunápolis, Bahia. O corpo da vítima, identificada apenas como Ana Beatriz, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (25/6).

De acordo com fonte policial, a principal linha de investigação é de que a execução de Ana tenha ocorrido em resposta à morte de Matheus. “Apesar de ela estar com ele fazendo compras, criminosos acreditam que ela tenha passado a localização de Matheus na loja de conveniência para que o executor o pegasse de surpresa”, disse.

As imagens das câmeras de segurança no local do crime vazaram e viralizaram em Eunápolis (BA). A polícia acredita que, por conta dessas imagens, os traficantes responsáveis por matar Anna Luiza passaram a acreditar que ela estava envolvida no planejamento do ataque que acabou na morte de Matheus.

Segundo informações de policiais, ela não permaneceu na cena do crime após o ataque. O caso foi registrado por volta das 23h de segunda-feira (23), na Rua Professor Nilton Souza Alves, no bairro Dr. Gusmão. Os dois casos foram registrados na Polícia Civil e vão ser investigados pela Delegacia Territorial de Eunápolis (1ª DT). Veja o vídeo abaixo:

Fonte: Correio 24h

