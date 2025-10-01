Mulher é executada em plena luz do dia em Castanhal (PA)

Paula de Lima Pereira, de 37 anos, foi executada com vários tiros na Travessa Brasil, localizada no bairro Pantanal, em Castanhal. | Reprodução

Segundo testemunhas, dois homens não identificados chegaram ao local em uma motocicleta e dispararam várias vezes contra Paula, incluindo tiros fatais na cabeça.

Na manhã desta quarta-feira (01), um acontecimento marcante chamou a atenção dos moradores de Castanhal, no nordeste do Pará. O episódio ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa local, despertando comoção.

Por volta das 9h30, Paula de Lima Pereira, de 37 anos, foi executada com vários tiros na Travessa Brasil, localizada no bairro Pantanal, em Castanhal. Policiais militares do 5º Batalhão foram acionados após informações sobre o crime, mas, ao chegarem ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao hospital. Segundo testemunhas, dois homens não identificados chegaram ao local em uma motocicleta e dispararam várias vezes contra Paula, incluindo tiros fatais na cabeça.

As testemunhas informaram ainda que os atiradores fugiram rapidamente, tomando o ramal que dá acesso às comunidades de Boa Vista e Macapazinho. A Polícia Militar realizou buscas na área, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Paula, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto recebia atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas de Castanhal.

A motivação do crime ainda é desconhecida, e a Polícia Civil agora investiga o caso. Até o momento, nenhuma pista concreta sobre os assassinos foi encontrada, e a comunidade local permanece em choque diante da brutalidade do crime.

A polícia espera que o depoimento de possíveis testemunhas e a análise de imagens de câmeras de segurança ajudem a identificar os responsáveis pela execução.

