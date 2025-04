Mulher é morta a facadas após discussão com suspeito no sudeste do Pará

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na noite de domingo (13), no Bairro Portelinha

Uma mulher, identificada como Rosileide Silva de Oliveira, de 39 anos, foi morta a facadas no Bairro Portelinha, em São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará, no domingo (13). O crime aconteceu no fim da tarde, quando a vítima estava em uma reunião com amigos na Rua Belo Horizonte. Durante a confraternização, Rosileide teria se desentendido com o irmão da dona da casa, identificado apenas pela alcunha de “Corujinha”.

A discussão, cujas razões ainda são desconhecidas, culminou em um ataque brutal. “Corujinha”, com uma faca, desferiu pelo menos sete golpes contra a vítima, que tentou fugir, mas caiu na rua, ainda pedindo por socorro. Pessoas que estavam nas proximidades prestaram ajuda, e Rosileide foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi levada ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, mas faleceu antes de chegar à unidade de saúde.

A Polícia Civil já identificou o principal suspeito do crime, mas até a noite de domingo, ele ainda não havia sido localizado. O corpo de Rosileide foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização da perícia. A polícia informou que está em busca do suspeito e que testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Em nota oficial, a Polícia Civil de São Geraldo do Araguaia declarou que as investigações estão em andamento, com a solicitação de perícias e diligências em busca de informações que ajudem a identificar a motivação do crime e a localização do suspeito.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/16:21:57

