Mulher é morta a facadas dentro de casa, no nordeste do Pará

A imagem em destaque mostra a casa onde a vítima foi assassinada. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A Polícia Civil investiga o caso. Por enquanto, ninguém foi preso

Niele Reis de Oliveira, de 28 anos, foi morta a facadas dentro de uma casa na segunda-feira (1º/10), na travessa Pedro Vieira, bairro Silas Freitas, em Mãe do Rio, região nordeste do Pará. O principal suspeito, Roberto Natalino Oliveira da Silva, de 46 anos, não foi localizado até agora.

Moradores relataram à Polícia Militar que o suspeito havia alugado o local, que fica perto da orla da cidade. Quando os militares chegaram ao local, a casa estava fechada. Por isso, os agentes precisaram pular o muro para entrar no imóvel. Foi então que a polícia localizou o corpo de Niele, que apresentava várias lesões provocadas por golpes de faca.

De acordo com a PC, o crime ocorreu na casa do companheiro de Niele. Na residência, os policiais civis encontraram o documento de identidade de Roberto Natalino, natural de Irituia, município que fica a cerca de 43 quilômetros de distância de Mãe do Rio.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o suspeito já foi identificado e equipes da Delegacia de Mãe do Rio trabalham para localizá-lo. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou a Polícia Civil.

