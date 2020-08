Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Paragominas, sudeste do PA

(Foto:Reprodução) – Segundo a PM, Maria de Fátima Gomes, de 32 anos, estava saindo de casa para visitar uma amiga. O principal suspeito do crime foi localizado e preso.

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro na manhã desta segunda-feira (3) no município de Paragominas, sudeste do Pará. De acordo com a polícia, Maria de Fátima Gomes, de 32 anos, estava saindo de casa para visitar uma amiga, quando foi surpreendida pelo agressor. O principal suspeito do crime, Milton dos Santos da Silva, foi localizado e já está preso.

Segundo a polícia, o crime teria acontecido por volta das 8h. A vítima teria saído de onde mora para tomar café na casa de uma amiga. No meio do caminho, ela foi abordada pelo ex-companheiro, que teria agredido Maria de Fátima com golpes de faca. Após o crime, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas a mulher não resistiu e morreu.

Em seguida, a polícia iniciou diligências para encontrar Milton da Silva, o principal suspeito do crime. De acordo com os agentes, ele tentou fugir após o assassinato, mas foi encontrado em um bairro próximo ao local do crime e preso em flagrante.

O corpo de Maria de Fátima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas. Amigos e familiares da vítima aguardam a liberação do corpo para o velório, que ainda não tem local definido.

