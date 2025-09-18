Mulher é morta a pauladas na Grande Belém; ex-companheiro que cumpria ‘saída temporária’ é principal suspeito

Ana Silva, de 29 anos, foi assassinada em Castanhal; ex é suspeito — Foto: TV Liberal/Reprodução

O crime ocorreu no Conjunto Ipês, em Castanhal. Segundo a Seap, o suspeito cumpre pena no sistema prisional e foi beneficiado com saída temporária no regime semiaberto no dia 12 de agosto.

Uma mulher identificada como Ana Paula Alves Silva, de 29 anos, foi encontrada morta no Conjunto Ipês, em Castanhal, região metropolitana de Belém. O caso ocorreu na madrugada da terça-feira (16) e foi divulgado nesta quinta-feira (18) pela Polícia Militar.

O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, José Benedito de Sousa, que cumpre pena no sistema prisional e estava em saída temporária.

No mesmo dia, outro feminicídio foi registrado no Pará. Iris Mara França Aguiar, de 41 anos, candidata a vereadora nas últimas eleições municipais, foi assassinada a facadas em Tailândia, poucas horas após o crime contra Ana Paula Alves Silva. O corpo de Iris Mara foi sepultado na quarta-feira (17).

De acordo com a polícia, o corpo de Ana Paula apresentava vários ferimentos provocados por pauladas. Testemunhas relataram que o suspeito, ainda teria passado de motocicleta sobre o corpo.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que, “conforme autorização do Poder Judiciário, José Benedito foi beneficiado com saída temporária no regime semiaberto no dia 12 de agosto.”

A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Castanhal. Perícias foram solicitadas e buscas estão em andamento para localizar o suspeito.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/17:39:19

