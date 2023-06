Mulher é morta a tiros com filho de 40 dias no colo durante teste de DNA

Foto: Reprodução/Record TV

Ex-companheiro da vítima não aceitava o fim do relacionamento e também matou o advogado da vítima no local.

Vanessa de Sousa Camargo, de 24 anos, assassinada pelo ex-companheiro no momento em que os dois fariam um teste para reconhecimento de paternidade em Curitiba (PR). A criança de 40 dias estava no colo da mãe no momento dos disparos. O advogado da vítima também foi atingido e morreu no local.

O relacionamento de aproximadamente um ano entre o aluno da Polícia Militar Luan Lucas Cardoso, de 28 anos, e Vanessa de Sousa Camargo, de 24, foi marcado por violência e ciúme excessivo do rapaz.

Mas o momento decisivo para o ponto final da relação veio quando Vanessa foi agredida grávida. Depois do episódio, a jovem procurou o pai, decidiu prestar queixa e conseguiu uma medida protetiva.

Então, a vítima voltou a morar com os pais e começou a ser perseguida. Sempre alterado, Luan fazia visitas ao serviço da ex, discutia com ela, seus amigos e também familiares, além de ameaças constantes.

Quando a criança nasceu, Luan a registrou por livre e espontânea vontade. Vanessa voltou para a casa dos pais e o homem resolveu questionar a paternidade, solicitando um exame de DNA.

Assim que chegou na clínica para realizar o exame, a vítima estava com a criança no colo, então Luan pediu para segurá-lo. Temendo que algo ruim poderia acontecer, Vanessa negou, iniciando uma briga.

De acordo com testemunhas, Luan disparou pelo menos seis vezes, atingindo primeiro a ex-companheira e depois advogado Henrique Bueno, 30 anos, que não resistiram e morreram. O bebê de 40 dias estava no colo da mãe no momento do assassinato.

A família acredita que a polícia poderia ter feito algo para impedir o crime. ”A gente fica se perguntando: ‘Para que serve a medida protetiva?”’, lamentou o pai de Vanessa.

Fonte: Record Tv e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2023/08:19:48

