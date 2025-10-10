Mulher é morta a tiros dentro de casa na frente do filho de 3 anos na Bahia

Foto: Reprodução | Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi ex3cutada sem chance de defesa

Uma mulher identificada como Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi morta a tiros na frente do filho de apenas 3 anos na Bahia. O crime aconteceu na cidade de Gongogi, no sul do estado, na madrugada de quinta-feira (9).

Segundo informações da polícia, Yaritssa estava em casa com o filho pequeno quando foi surpreendida e ass4ssinada. Apesar da criança ter presenciado toda a cena, não foi ferida pelos disparos feitos na residência.

A Polícia Militar da Bahia (PM) foi acionada para o caso através da 63ª Companhia Independente (CIPM). No local, os agentes localizaram a vítima sem vida e isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Além do isolamento do local, os policiais militares acionaram Conselho Tutelar por conta da presença da criança na residência, que foi acolhida por vizinhos. O crime chocou os moradores da cidade de Gongogi, que tem pouco mais de 5 mil habitantes.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Procurada, a instituição informou que um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Territorial (DT/ Gongogi) para apurar as circunstâncias do homicídio.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/15:42:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...