Mulher é morta a tiros na BR-163, em Novo Progresso, quando voltava do trabalho de moto

Uma mulher identificada como Karollyne Souza foi assassinada a tiros tarde desta quinta-feira (23), às margens da BR-163, no município de Novo Progresso (PA).

De acordo com as informações preliminares, a vítima retornava do trabalho em uma motocicleta quando foi surpreendida e atingida por disparos de arma de fogo. Karollyne trabalhava em um posto de combustíveis da cidade.

Segundo informações os tiros atingiram a cabeça, o ombro e a lateral do peito da jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade do autor dos disparos, que fugiu do local e tomou rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe da Polícia Civil e funerária, que realizou a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso.

Horas antes ela teria postado em suas redes sociais uma foto com a seguinte legenda:

