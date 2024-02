Mulher é morta a tiros na garupa de mototáxi em Marabá, Pará

Polícia Militar foi acionada para o caso. — Foto: Heloise Hamada / g1

Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM) que dois homens se aproximaram, também em uma moto, deram ordem para o mototaxista parar e efetuaram três disparos contra a vítima.

Uma mulher identificada como Vitória Barbosa da Silva foi morta a tiros enquanto estava na garupa de um mototáxi, em Marabá, sudeste do Pará.

O caso ocorreu neste sábado (17). Segundo o relato de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), a mulher solicitou viagem a um mototaxista, que a buscou em frente de um supermercado e à levaria até a rua São José, no núcleo São Félix.

Foi então que, à caminho do destino, a vítima foi baleada. Testemunhas disseram à PM que dois homens se aproximaram, também em uma moto, deram a ordem para o mototaxista parar e efetuaram três disparos contra a mulher. Os criminosos fugiram logo em seguida.

De acordo com os militares, o mototaxista não ficou ferido. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o médico responsável confirmou a morte de Vitória.

Relatos colhidos pela PM apontaram que a vítima era de outro município e trabalhava em uma empresa na construção da nova ponte no rio Tocantins, mas que ela não foi para o serviço nos últimos dias.

Também foi informado à corporação que o ex-marido dela seria um suposto traficante de drogas e que eles teriam terminado a relação em virtude de uma traição.

Sobre o caso, a Polícia Civil (PC) comunicou que equipes da delegacia de homicídios de Marabá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homícidio.

