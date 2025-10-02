Mulher é morta a tiros no sul do Pará; ex-companheiro é o principal suspeito

Foto: Reprodução | Testemunhas relataram que a vítima estaria impedindo o homem de visitar o filho do casal

Uma mulher foi morta a tiros na comunidade de Vila Nova Canadá, zona rural de Água Azul do Norte, no sul do Pará. O crime ocorreu na terça-feira (30) e a vítima foi identificada como Daiane Silva. O principal suspeito é o ex-companheiro, Marcos Vinicius, que, segundo a polícia, tentou tirar a própria vida após cometer o assassinato.

De acordo com informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima estaria impedindo o ex-companheiro de visitar o filho do casal.

A situação teria gerado uma discussão que terminou com os disparos. A guarnição da Polícia Militar da localidade foi acionada e prestou os primeiros socorros ao suspeito, que foi encaminhado, ferido, ao Hospital Municipal de Canaã dos Carajás, que é a unidade mais próxima da comunidade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda a recuperação do suspeito para prosseguir com o inquérito e ouvir sua versão dos fatos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/14:40:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...