Mulher é morta com tiro de espingarda após desentendimento no Pará

Foto:Reprodução | O crime teria sido motivado por uma suposta traição da parte da vítima com o enteado do suspeito.

A Polícia Civil investiga o homicídio de Benedita de Araújo da Silva, ocorrido na noite de domingo (17), por volta das 21h30, na localidade Ramal do Argola, no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima foi atingida por um disparo de espingarda calibre .20, efetuado por um homem identificado como Raimundo Gomes Filomeno. O crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados a um suposto relacionamento extraconjugal de Benedita com o enteado do suspeito.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital do município, mas já estava morta. Após o disparo, Raimundo fugiu do local em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido.

A polícia apreendeu a arma utilizada no crime. O corpo de Benedita foi removido para os procedimentos legais, e as investigações seguem com a Polícia Civil para esclarecer o caso e localizar o suspeito.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/07:00:00

