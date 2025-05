Mulher é morta pela ex-companheira em sorveteria de Lucas do Rio Verde (MT)

Foto: Reprodução | Quitéria dos Santos Costa, 29, era funcionária do estabelecimento comercial e foi assassinada com golpes de faca, na tarde de terça-feira, no bairro Veneza.

Quitéria dos Santos Costa, 29, foi assassinada com golpes de faca, na tarde de terça-feira (13), no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde. A suspeita do crime é a ex-companheira dela, de 20 anos, que foi presa pela polícia.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, equipe da Guarda Municipal foi acionada por volta das 16:30 hs, para a ocorrência de tentativa de homicídio em uma sorveteria na avenida Goiás. Quando a equipe chegou, encontrou Quitéria que era funcionária do local, caída no solo.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São Lucas, porém, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Testemunhas contaram que uma suspeita chegou de moto vermelha, cometeu o crime e fugiu.

Ela foi identificada como Emanuelly Vitória Domingos de Oliveira, 20. Ela seria ex-companheira de Quitéria. Com base nas informações, a polícia saiu em rondas atrás da suspeita. Ela foi procurada na casa do pai e de outros familiares, mas sem sucesso.

Porém, horas após o crime, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre o paradeiro de Emanuelly. Ela foi vista chegando em um casa no bairro Rio Verde usando capuz e contou com a ajuda da atual namorada para fugir e se esconder.

Quando os policiais chegaram, encontraram as duas suspeitas dentro da casa. Elas foram presas e encaminhadas para a delegacia. O caso segue sob investigação.

Veja vídeo abaixo:

Fonte: Portal JVC/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/09:05:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...