Mulher é presa após atacar a própria irmã a golpes de terçado no Pará

Maria Alessandra
Foto:Reprodução | Na manhã da última segunda-feira (01), a Polícia Civil, através da Delegacia de Tracuateua, prendeu uma mulher suspeita de lesão corporal dolosa. A vítima, que é irmã da acusada, procurou a unidade policial para denunciar o caso.

A mulher foi atingida por golpes de terçado que atingiram várias regiões do corpo e, após realizar a denúncia, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Tracuateua.

De imediato, os policiais iniciaram as diligências em busca da suspeita, que foi encontrada em uma vila da zona rural do município, presa em flagrante e conduzida para a unidade policial para realização dos procedimentos cabíveis. Ela já encontra-se custodiada à disposição da Justiça.

 

Fonte:  PC-PA /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/16:14:30

