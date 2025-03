Mulher é presa após atacar pessoas com mordidas em camarote no Sambódromo, diz Guarda Municipal

Mulher foi algemada e detida pela Guarda Municipal na Sapucaí — Foto: Rogério Fidalgo/ AGNEWS

Segundo a Guarda Municipal, mulher tentou morder até os agentes.

Guardas municipais prenderam nesta terça-feira (4), no Sambódromo, uma mulher que, segundo a corporação, estava mordendo pessoas em um camarote no Setor 5.

Em nota, a Guarda Municipal informou que agentes da Ronda Maria da Penha da corporação foram chamados pela segurança do espaço.

“A mulher apresentava sinais de embriaguez e resistiu muito à abordagem, tentando inclusive morder os próprios guardas”, destacou.

Danielle Buenaga de Azevedo foi levada para a 6ª DP (Cidade Nova). Após passar por audiência de custódia, ela foi solta, mas, segundo a Polícia Civil, vai responder por lesão corporal, resistência e desacato.

A Justiça definiu, em audiência de custódia no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, que Danielle terá que cumprir medidas cautelares: ela não pode se aproximar e nem ter contato com as vítimas, mantendo distância de pelo menos 300 metros. Ela também deve comparecer em juízo a cada mês e não pode se ausentar da comarca de sua residência.

Até a última atualização desta reportagem, não se sabia quantas pessoas foram feridas.

Essa foi a 3ª prisão feita pela Ronda Maria da Penha da GM-Rio no Sambódromo. Os demais casos foram de flagrantes de violência contra a mulher, na sexta-feira (28) e no domingo (2).

Fonte: Juliana Maselli, g1 Rio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2025/15:42:33

