Mulher é presa após furtar caminhão; no Pará

Duas mulheres foram presas pela equipe da Delegacia de Conceição do Araguaia na noite desta quinta-feira (04) por furto e receptação. A vítima registrou um boletim de ocorrência na unidade policial informando que uma mulher furtou do interior de seu caminhão um aparelho celular, uma Carteira Nacional de Habilitação e dois cartões bancários.

Diante do caráter flagrancial, a equipe iniciou as diligências para localizar a autora do fato. Durante o patrulhamento pela cidade, ela foi encontrada e conduzida para a delegacia, onde confessou o delito e indicou a pessoa que receptou os objetos furtados, mostrando o endereço do local.

Os policiais foram recebidos por uma mulher que, ao ser questionada sobre a posse do referido celular, afirmou estar com o aparelho em sua residência. O objeto foi devolvido à equipe, que restituiu o bem ao proprietário, bem como a CNH que foi localizada. Ambas as mulheres receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidas à delegacia.

