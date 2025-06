Mulher é presa após sair para beber e deixar filhos sozinhos, no Pará

Foto: Reprodução | O caso segue sob acompanhamento do Conselho Tutelar.

Uma ocorrência mobilizou a Guarda Municipal de Parauapebas e o Conselho Tutelar no Bairro Vila Rica, após denúncias de que uma mulher havia deixado seus quatro filhos sozinhos em casa, sendo que uma das crianças apresentava sinais de doença.

De acordo com as autoridades, a mãe estaria há várias horas em um bar da cidade, consumindo bebidas alcoólicas. A situação foi denunciada por vizinhos, e, ao chegar na residência, os agentes constataram que as crianças realmente estavam desacompanhadas.

Durante a abordagem, uma das crianças conseguiu contato com a mãe, que retornou à casa, mas ao ser informada de que seria conduzida à Delegacia, a mulher se exaltou, desacatou e ameaçou os agentes da Guarda Municipal, dificultando o trabalho das autoridades.

Diante do quadro de saúde debilitado, uma das crianças foi encaminhada ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP) para receber atendimento médico. As demais foram entregues aos cuidados de familiares próximos. A mãe foi levada à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

O caso segue sob acompanhamento do Conselho Tutelar, que deve avaliar a situação familiar e tomar as medidas de proteção necessárias para garantir o bem-estar das crianças.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/07:19:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...