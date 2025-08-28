criança
Mulher é presa após sequestrar criança e ameaçar a mãe, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Ao chegar ao endereço indicado, os policiais localizaram a menina na casa da suspeita. Durante a abordagem, Eliene se recusou a entregar a criança e teria feito ameaças contra a mãe da pequena, além de insultos e ofensas verbais

Uma mulher identificada como Eliene dos Santos Sousa foi presa na manhã desta quarta-feira (27) em Itupiranga, no sudeste do Pará, após ser encontrada com uma criança de um ano e seis meses, filha de Fabrícia da Silva Batista. O caso aconteceu na Rua Sul, bairro Novo Planalto.

De acordo com o relato da mãe, a criança estava com Eliene sem sua autorização. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais localizaram a menina na casa da suspeita. Durante a abordagem, Eliene se recusou a entregar a criança e teria feito ameaças contra Fabrícia, além de insultos e ofensas verbais.

Para retirar a criança em segurança, os policiais precisaram conter Eliene, que apresentava comportamento agressivo. A menina foi levada ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, entregue à mãe.

Eliene foi levada à Delegacia de Itupiranga, onde prestou esclarecimentos. O caso foi registrado e seguirá sob investigação.

