Mulher é presa com 100 cápsulas de cocaína no estômago em Belém

(Foto: Reprodução) – A Polícia Federal prendeu passageira com 100 cápsulas de cocaína no estômago em operação em Belém. Confira os detalhes.

A Polícia Federal prendeu passageira com 100 cápsulas de cocaína no estômago em operação em Belém. Confira os detalhes.

As abordagens partiram de monitoramento que é feito de forma constante pela PF. As duas mulheres estavam no mesmo voo, vindo de Manaus/AM, com escalas em Belém e Lisboa; a brasileira com destino a Barcelona, na Espanha, a colombiana iria a Paris, França.

As mulheres foram retiradas do voo em Belém, por volta de 00h30 deste domingo. Em revista pessoal foram encontradas oito cápsulas de cocaína nos sapatos e dentro da roupa da brasileira. Se sentindo enferma, ela confessou ter cerca de 80 outras cápsulas no estômago, sendo conduzida até a emergência do Hospital Metropolitano de Belém, para expelir as demais cápsulas. Foram apreendidos 500 euros em posse da brasileira.

A colombiana seguiu viagem pois, apesar da suspeita, nada foi encontrado com ela e não houve tempo hábil para aprofundar a busca. Porém, na chegada do voo à escala em Lisboa, a polícia portuguesa confirmou que a passageira também havia engolido droga, já na manhã deste sábado, e a prendeu em flagrante.

Ainda não há como saber se as duas mulheres agiam sob o mesmo grupo criminoso. Investigações devem identificar mais envolvidos no crime.

Apenas nesta semana, quatro mulheres que passaram pelo Aeroporto Internacional de Belém foram presas tentando levar cocaína à Europa. Na segunda-feira (10/2), uma venezuelana foi flagrada com a droga em compartimento secreto de mochilas; quinta-feira (13/2) uma colombiana levava droga dentro da haste metálica da mala; e neste sábado uma brasileira, em Belém, e uma colombiana, em Lisboa, foram presas com cápsulas de cocaína no estômago.

Fonte: Clayton Matos – Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/14:42:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com