Mulher é presa com 3 fuzis capazes de derrubar avião em rodovia de Roraima

Fuzis apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal estavam desmontados quando foram encontrados em Boa Vista (RR). — Foto: PRF/Divulgação

Armamento estava escondido dentro de duas mochilas que a mulher, de 25 anos, transportava. Prisão aconteceu na BR-174, em Boa Vista, nessa terça-feira (10).

Uma mulher, de 25 anos, foi presa depois de ser flagrada com três fuzis de uso restrito escondidos em mochilas. Ela estava como passageira de um carro de aplicativo. A prisão foi nessa terça-feira (10) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-174, em Boa Vista.

De calibre 7.62, os fuzis apreendidos são de uso restrito e não pode ser adquirido pelo cidadão comum. Segundo a PRF, o armamento tem calibre pesado, com capacidade de derrubar até aviões.

O carro seguia em sentido ao município de Mucajaí, no Sul de Roraima, quando foi parado pelos policiais na Unidade Operacional em Boa Vista. O motorista informou que estava fazendo uma corrida por aplicativo para a jovem.

Durante a abordagem, os agentes visualizaram duas mochilas no banco do carro. A jovem negou ser a dona, mas o motorista confirmou que os objetos eram dela. Na mochila, os agentes encontraram os três fuzis de calibre 7.62 desmontados, que estavam com a numeração raspada.

A mulher foi presa e levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no 5º Distrito Policial. As armas também foram apreendidas.

Sobre os fuzis apreendidos: o fuzil calibre 7.62 milímetros é uma arma de guerra, considerada de alta precisão, com alcance de 2.500 metros, e alto poder de fogo, conforme o tenente Anderson Morais, especialista em Material Bélico e Subchefe da Divisão de Material Bélico na Polícia Militar de Roraima.

