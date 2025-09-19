Mulher é presa com mais de 13 kg de skunk em fiscalização no porto hidroviário de Terra Santa (PA)

Suspeita ao lado dos 13kg encontrados nas bagagens que trazia consigo — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Passageira foi flagrada durante operação da Polícia Militar na linha fluvial Terra Santa/Santarém.

Uma mulher foi presa em flagrante no início da noite desta quinta-feira (18), ao tentar transportar mais de 13 kg de skunk em uma embarcação que seguia de Terra Santa para Santarém, no oeste do Pará.

A prisão ocorreu por volta das 18h30, durante fiscalização da Operação Tolerância Zero, realizada pelo 41º Batalhão de Polícia Militar, subordinado ao CPR-I.

De acordo com a corporação, os militares perceberam a atitude suspeita de uma passageira que, ao notar a aproximação da equipe, se dirigiu rapidamente ao banheiro feminino deixando para trás uma mala preta e uma mochila sob a rede em que viajava. Dentro das bagagens foram encontrados 12 tabletes de entorpecente.

Ela admitiu ser a dona dos volumes e recebeu voz de prisão ainda no local. Após a pesagem, o material apreendido somou 13,180 kg de skunk, droga de alto valor no mercado ilegal por conter maior concentração de THC.

Segundo o comandante do 41º BPM, major Loris Figueira, a ação reforça o compromisso da Polícia Militar em coibir o tráfico de drogas no transporte fluvial da região amazônica.

A jovem foi conduzida à Delegacia de Polícia de Terra Santa, onde ficou à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/11:08:05

