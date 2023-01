Mulher é presa em flagrante por maus-tratos contra cachorro, em Paragominas

Denúncias apontaram que mulher mantinha cão de grande porte em ambiente insalubre e sem os cuidados necessários

A Polícia Civil do Pará autuou em flagrante, na última quinta-feira (5), uma mulher pelo crime de maus-tratos a animais.

A prisão ocorreu no município de Paragominas, no sudeste do estado, e contou com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações recebidas pela equipe policial, um cão de grande porte estaria sofrendo maus-tratos, vivendo em ambiente insalubre e sem os cuidados necessários. Os agentes realizaram diligências até a residência da suspeita e ao constatarem o fato, realizaram a prisão em flagrante.

O animal foi resgatado e encaminhado a uma entidade filantrópica que recebeu o animal fornecendo cuidados, alimentação e local digno para viver. A suspeita foi encaminhada à unidade policial para o cumprimento das medidas de praxe. Após os procedimentos, a suspeita se encontra à disposição da justiça.

A PC ressalta que a lei 9605/98, art. 32, parágrafo 1 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos – prevê crime com pena de até 5 anos de reclusão. (Com informações do g1 Pará — Belém).

